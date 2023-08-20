СМИ: в Бельгии прошли беспорядки из-за действий полицейского, застрелившего нарушителя

По информации RTBF, демонстрации состоялись в предместьях Льежа

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Массовые беспорядки произошли в предместьях Льежа (запад Бельгии) в ночь на воскресенье, после того как полицейский застрелил нарушителя на квадроцикле, отказавшегося подчиняться требованиям правоохранительных органов. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его информации, беспорядки произошли в коммуне Упей (северо-западные предместья Льежа) и соседней коммуне Эрсталь, несколько групп погромщиков "нападали на стражей порядка, били стекла в домах, разрушали остановки общественного транспорта".

По информации телеканала, полиция оперативно пресекла беспорядки и разогнала погромщиков. Пострадавших и задержанных нет, однако "нанесен существенный ущерб общественной и частной собственности". В нескольких домах и местной школе выбиты стекла, пострадали несколько "уличных объектов инфраструктуры".

Причиной беспорядков стала гибель в пятницу вечером 30-летнего водителя квадроцикла, который отказался остановиться и предъявить документы по требованию патрульной полиции. Пытаясь скрыться от стражей порядка, он сбил одного из офицеров полиции, который получил серьезную травму, после чего второй патрульный произвел два выстрела в нарушителя. Водитель квадроцикла получил серьезные ранения, от которых умер, не приходя в сознание, несмотря на попытки местных врачей скорой помощи спасти его.

Полиция начала внутреннее расследование.