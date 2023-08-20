МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью

По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты России беспилотниками, их уничтожили российские средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"20 августа около 14:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Позже в Минобороны России сообщили, что около 14:40 мск была пресечена еще одна попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. "Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины выпустили 19 августа по территории Белгородской области более 150 различных боеприпасов, в результате обстрелов никто не пострадал. Наиболее активному обстрелу подверглось село Наумовка - ВСУ выпустили по нему 26 артиллерийских снарядов.