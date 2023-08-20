20 августа, 12:01

Ураган "Хилари" ослаб до первой категории по мере приближения к побережью Мексики

Как сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 36 м/с

ТАСС, 20 августа. Ураган "Хилари" ослаб до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, направляясь к штату Нижняя Калифорния. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 36 м/с.

В настоящее время "Хилари" находится на расстоянии 460 км к юго-востоку от Сан-Диего (штат Калифорния) и движется на северо-запад со скоростью 33 км/ч.

Вдоль северного побережья Калифорнийского залива возможны прибрежные наводнения.

Ранее метеорологии сообщали об усилении урагана до четвертой категории. 

Теги:
Мексика
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация