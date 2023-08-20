Вокзал Курска после атаки БПЛА работает в штатном режиме

Движение поездов не прерывалось

ТАСС, 20 августа. Атакованный украинским беспилотником вокзал в Курске работает в штатном режиме, движение поездов не прерывалось.

Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").

"Вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. В результате возник пожар, пять человек получили ранения от осколков стекла. Повреждены крыша, фасад и платформа вокзала. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства атаки.