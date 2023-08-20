20 августа, 12:07
Военная операция на Украине

Вокзал Курска после атаки БПЛА работает в штатном режиме

Движение поездов не прерывалось

ТАСС, 20 августа. Атакованный украинским беспилотником вокзал в Курске работает в штатном режиме, движение поездов не прерывалось.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").

"Вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. В результате возник пожар, пять человек получили ранения от осколков стекла. Повреждены крыша, фасад и платформа вокзала. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства атаки. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация