20 августа, 12:42

В Анапе неизвестные изменили надпись на горе с названием села Сукко

Uran Torpedonoscev/ Shutterstock/ FOTODOM
Село Сукко
© Uran Torpedonoscev/ Shutterstock/ FOTODOM

Полиция проводит проверку

ТАСС, 20 августа. Полиция проводит проверку после публикаций в интернете фотографий измененной надписи на горе с названием села Сукко в Анапе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в отделе МВД России по городу.

Ранее в соцсетях появились фотографии и информация о том, что на склоне горы с названием села Сукко неизвестные переставили выложенные из камней буквы.

"По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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