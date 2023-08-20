В Анапе неизвестные изменили надпись на горе с названием села Сукко

Полиция проводит проверку

ТАСС, 20 августа. Полиция проводит проверку после публикаций в интернете фотографий измененной надписи на горе с названием села Сукко в Анапе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в отделе МВД России по городу.

Ранее в соцсетях появились фотографии и информация о том, что на склоне горы с названием села Сукко неизвестные переставили выложенные из камней буквы.

"По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.