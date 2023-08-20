Дептранс предупредил о возможных задержках транспорта в Москве из-за непогоды

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных задержках наземного общественного транспорта в столице из-за непогоды.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - предупредили в ведомстве.

Также в комплексе городского хозяйства столицы заверили, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21:00 мск, может выпасть более 20% месячной нормы осадков. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети "Вконтакте".