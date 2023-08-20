В Москве мотоцикл врезался в забор подстанции скорой помощи

Пострадали водитель и пассажир

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мотоцикл врезался в забор на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Шоссейной улице мотоцикл совершил наезд на препятствие, в результате пострадали двое", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в забор. "Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что мотоцикл врезался в забор подстанции скорой помощи. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.