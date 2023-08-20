В Бурятии началась отсыпка дамбы, где были размыты железнодорожные пути

Для работ привлечены 226 человек и 64 единицы техники

ТАСС, 20 августа. Работы по отсыпке дамбы начались в Северо-Байкальском районе Бурятии, где действует режим ЧС регионального характера после размытия железнодорожных путей и приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Бурятии.

"По состоянию на 14:00 мск отсыпана дорога к дамбе. Начались работы по отсыпке дамбы. Для работ привлечены 226 человек, 64 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее там же сообщалось, что с момента подъема уровень воды снизился на 60 см и составил 238 см. Идут отсыпка и восстановление автодороги и организация подъездных путей к поврежденному участку железной дороги, начались работы по срезке провисшего железнодорожного полотна. По информации проектного института РЖД, для проведения работ необходимо 100 тыс. куб. м скальных пород.

После размытия путей изменили схему пассажирского железнодорожного на участке Байкало-Амурской магистрали. Несколько поездов прибудут с задержкой. Для доставки срочных пассажиров запланированы три рейса АК "Ангара" 20 и 21 августа с маршрутом Нижнеангарск - Тында и в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная.

В Бурятии в воскресенье в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием железнодорожных путей ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района. Был сформирован оперштаб. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа.