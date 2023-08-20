В Новой Москве из окна выпал ребенок

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Новой Москве мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Из окна квартиры второго этажа жилого дома в поселке Ерино в Новой Москве выпал малолетний ребенок", - сообщили в надзором ведомстве.

В момент инцидента в квартире находились родители малолетнего, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. "Пятилетний мальчик госпитализирован", - сообщили в столичной прокуратуре.

Там особо отметили, что это уже второй случай за сутки и рекомендовали не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, отодвигать от окон мебель, что исключит попадание ребенка на подоконник.