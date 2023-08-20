В Москве и области из-за сильного дождя подтопило несколько ТЦ и станцию метро

Кроме того, подтоплены некоторые дороги, что затрудняет движение автотранспорта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Несколько торговых центров и станция БКЛ "Марьина Роща" подтоплены в Москве из-за сильного дождя, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Сильный дождь в Москве привел к подтоплению нескольких торговых центров. Также потоп наблюдается на БКЛ "Марьина Роща", - сказал собеседник агентства. Сейчас станция работает в штатном режиме, уточнили в столичном департаменте транспорта.

По сообщению экстренных служб, затопило, в частности, магазин техники DNS в московском ТЦ "Парк 11" в районе станции метро "Дмитровская" и ТЦ "Шоколад" в Реутове. Посетителей попросили покинуть помещения в целях безопасности.

Кроме того, подтоплены некоторые дороги, что затрудняет движение автотранспорта. На Бутырской улице женщина с тремя детьми была заблокирована водой в автомобиле. Также затопило несколько подземных переходов в разных частях Москвы. На Ленинградском проспекте протекла крыша концертного зала VK Stadium, проведена эвакуация.

По сообщению столичного департамента транспорта, временно перекрывали движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.