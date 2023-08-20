Гладков уточнил, что система ПВО сбила три цели над Белгородом менее чем за чаc

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 20 августа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО менее чем за час в воскресенье сбила три воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших и разрушений нет, написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал, что в воскресенье система ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и окрестностями города, информация по пострадавшим и разрушениям уточнялась.

"Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

Минобороны РФ также сообщало, что силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 19 августа по территории Белгородской области более 150 различных боеприпасов, в результате обстрелов никто не пострадал. Наиболее активному обстрелу подверглось село Наумовка - ВСУ выпустили по нему 26 артиллерийских снарядов.