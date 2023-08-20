В ДНР сообщили о гибели мужчины в результате обстрела ВСУ Ясиноватой

По информации представительства региона в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, еще четыре человека получили ранения

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В результате обстрела погиб мужчина, персональные данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили женщины 1961, 1963 годов рождения, мужчина 1959 года рождения, а также еще один гражданский, чьи данные устанавливаются.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщали о трех пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой ВСУ.