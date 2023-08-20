В ДТП с автобусом на трассе под Архангельском погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 20 августа. Два человека погибли и трое пострадали на трассе в Онежском районе Архангельской области в результате столкновения легкового автомобиля "УАЗ-Патриот" со служебным автобусом ПАЗ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

С полученными в результате аварии травмами были госпитализированы пять человек, впоследствии двое из них - водитель автобуса 1968 года рождения и женщина-пассажир автомобиля 1991 года рождения - скончались. Среди госпитализированных также водитель и два пассажира УАЗ. Еще девяти гражданам, находившимся в автобусе, оказана разовая медицинская помощь на месте", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на 17-м километре автодороги Онега-Тамица. По предварительным данным, водитель "УАЗ-Патриот" выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась со следовавшим навстречу автобусом ПАЗ, перевозившим работников дорожно-строительной организации.