В Германии подозревают двух американских солдат в убийстве мужчины

В соответствии с соглашением НАТО о статусе войск дело передали следственным органам Соединенных Штатов

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Два американских солдата подозреваются в убийстве мужчины в Виттлихе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии; их дело передано следственным органам США. Об этом сообщило полицейское управление города Трира.

По данным правоохранительных органов, 28-летний мужчина был убит в ночь на субботу после возникшей на местной ярмарке перепалки. Он получил колотую рану. Полиция задержала по следам двух военных США в возрасте 25 и 26 лет.

В соответствии с соглашением НАТО о статусе войск дело передано американским следственным органам (Office of Special Investigations - OSI). "По этой причине OSI - следственный орган базы США "Шпангдалем" - был заблаговременно привлечен к дальнейшему расследованию и с сегодняшнего дня взял его на себя", - отметили в управлении германской полиции. Оба подозреваемых переданы сотрудникам OSI.