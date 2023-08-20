УрФУ подтвердил гибель аспиранта из Габона в Екатеринбурге

ТАСС в настоящее время не располагает комментариями правоохранительных органов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили, приехавший в Россию из Габона для обучения, погиб в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

"С прискорбием сообщаем, что 18 августа трагически погиб аспирант Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания, необходимые ему для работы на благо своей страны - Габона - и развития ее экономики. <…> О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В УрФУ добавили, что Нджелассили успешно освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел окончить два курса. В 2019 году получил вузовское звание "Иностранный студент года" за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.

Ранее местные СМИ сообщали, что Нджелассили погиб после драки в центре Екатеринбурга, его ударили ножом. ТАСС в настоящее время не располагает комментариями правоохранительных органов.