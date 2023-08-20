В Приангарье уровень воды в реке Киренге поднялся выше критического

Спасательные подразделения готовы к реагированию в случае ее ухудшения

ТАСС, 20 августа. Уровень воды в реке Киренге в Иркутской области поднялся до 251 см, что на 1 см выше критического. В селе Казачинском - райцентре Казачинско-Ленского района подтоплено четыре приусадебных участка, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в реке Киренге 20-21 августа ожидается поднятие уровня воды в районе села Казачинского до 240-270 см при критической отметке в 250 см. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о подтоплении двух участков автодорог из-за повышения уровня воды в реках Кунерма и Умбелла. В районе был введен режим ЧС.

"По состоянию на вечер 20 августа уровень Киренги в селе Казачинском составляет 251 см при критике 250 см. В населенном пункте подтоплено четыре приусадебных участка", - говорится в сообщении. В поселке Улькан уровень составляет 405 см при критической отметке 430 см. Подтоплений нет, в деревне Нижнемартыново остаются подтопленными шесть участков, в селе Кутима - два участка.

Идет круглосуточный мониторинг ситуации, спасательные подразделения готовы к реагированию в случае ее ухудшения.

Село Казачинское - административный центр Казачинско-Ленского района, находящегося на севере региона. В селе проживают порядка 2,5 тыс. человек.