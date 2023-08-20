20 августа, 16:21

На Гавайях почти на 80% завершили поисковую операцию после пожаров

Как отметила глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл, чрезвычайные службы продолжают находиться в пострадавших районах

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Поисковая операция в городке Лахайна на острове Мауи (штат Гавайи) завершена на 78%, чрезвычайные службы продолжают находиться в пострадавших районах. Об этом сообщила глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл в эфире телеканала ABC.

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"На данный момент поисковая операция завершена на 78% в Лахайне. Наши команды продолжают находиться в районах, где они обследуют все строения, утраченные в результате пожара, - сказала Крисвелл. - Мы уже выделили более $6 млрд пострадавшим семьям". 

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