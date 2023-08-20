В Ленобласти полиция разыскивает живодера, задушившего собаку колючей проволокой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Полицейские в Выборгском районе Ленинградской области разыскивают местного жителя, который накануне вечером убил собаку, накинув ей на шею колючую проволоку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О случившемся в полицию заявили очевидцы. По их словам, около 22:00 мск 19 августа житель поселка Сопки убил собаку у дома 4 на Березовой улице. "Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 53-летний мужчина убил животное, накинув ему на шею колючую проволоку, после чего труп закопал и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Злоумышленника разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД, труп собаки пока не найден.

По сообщениям местных СМИ и групп в социальных сетях, над бездомным животным надругались двое местных жителей, супружеская пара. Накинув псу на шею проволоку, они подвесили его к вилам трактора и протащили по земле, после чего закопали на территории фермы. Свидетелями расправы над собакой стали дети и пожилая женщина.