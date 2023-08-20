В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries

Пострадавших нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сильный ливень повредил крышу склада онлайн-ретейлера Wildberries в Электростали, сотрудники были эвакуированы из данной секции, пострадавших нет, говорится в сообщении компании.

"На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада - 250 тыс. кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На объекте начались восстановительные работы. Товары перемещены в другие секции склада. Wildberries указывает, что сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего продавцам будет компенсирована стоимость утраченного товара.

"Склад продолжает работу в стандартном режиме: идет приемка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям", - отметили в компании.