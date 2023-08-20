В Саратовской области трое рабочих погибли в ходе работ в приемном колодце

СК возбудил дело

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Трое рабочих погибли при работах в приемном колодце на канализационно-насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 20 августа 2023 года 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационно-насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района", - сообщили в управлении.

По факту смерти рабочих следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Они осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию и допрашивают свидетелей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники надзорного ведомства организовали проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. На место происшествия выезжал прокурор Краснопартизанского района Александр Исаев.