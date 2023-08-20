Сухая трава загорелась на площади 30 га под Ставрополем

Обнаружено два очага возгорания

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности на площади около 30 га произошло под Ставрополем. Обнаружено два очага возгорания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Шпаковском округе в воскресенье обнаружено два очага возгорания [сухой растительности]. По предварительной информации, площадь составляет порядка 30 га. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, угрозы распространения огня на жилые строения нет. Первое возгорание произошло в воскресенье днем недалеко от Ставрополя. Второе - в этот же день вечером также недалеко от Ставрополя. В телеграм-канале главы Шпаковского округа Игоря Серова сообщается, что второй очаг обнаружен на склонах горы Недреманной.

"Продолжает действовать пожароопасный режим на территории Ставропольского края. Пожарные службы переведены в режим повышенной готовности. Сейчас пожарные службы ведут борьбу с огнем в селе Татарка. Призываю всех жителей и хозяйствующих субъектов соблюдать меры противопожарной безопасности", - написал в телеграм-канале Серов.

На Ставрополье в августе установилась сухая и жаркая погода. В большинстве районов края фиксируется чрезвычайная пожароопасность. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в начале рабочей недели температура воздуха в регионе местами превысит 40 градусов жары.