Два человека пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

От госпитализации они отказались

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Два человека отравились продуктами горения во время пожара на складе Ozon в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС России.

"Пострадали два человека, у них отравление продуктами горения. От госпитализации они отказались", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе компании начался в воскресенье утром. Загорелась продукция в коробках на стеллажах. Первоначальная площадь пожара составила 375 кв. метров, локализовать его удалось на площади 500 кв. метров. Пожару был присвоен третий (повышенный) номер сложности. В настоящее время он потушен. До прибытия пожарных эвакуировали 391 человека.

В пресс-службе компании сообщили, что блок, где начался пожар, не эксплуатировался, в нем не хранились товары.