На Гавайях более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести после пожаров

На острове Мауи продолжаются поисковые операции, отметил губернатор штата Гавайи Джош Грин

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Поисковые операции продолжаются на острове Мауи, где более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести после пожаров. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире телеканала CBS.

"Более 1 тыс. числятся пропавшими без вести, около 1 050. Это [их поиски] потребует еще несколько недель, - сказал он. - 85% [пострадавших] территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели".