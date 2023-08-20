Ландшафтный пожар произошел на горе Бештау на Ставрополье

Площадь горения сухой растительности составляет 200 кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на горе Бештау на территории Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Площадь горения сухой растительности составляет 200 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит сухая трава, предварительно, площадь [возгорания составляет] 200 кв. метров, подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, угрозы распространения огня на жилые строения нет. Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1 400 м.

Ранее в воскресенье на Ставрополье зафиксировали два очага возгорания сухой растительности под Ставрополем. Общая площадь пожара достигла 30 га. В регионе установилась сухая и жаркая погода. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в начале рабочей недели температура воздуха в регионе местами превысит плюс 40 градусов.