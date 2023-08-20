У Александруполиса при тушении пожара пострадали три человека

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей, в превентивных целях эвакуировали более десятка деревень

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Три греческих пожарных получили травмы и ожоги в борьбе с сильным лесным пожаром, который продолжает распространяться в пригороде Александруполиса. Об этом сообщает информационный портал pronews.gr.

По его сведениям, один пожарный в бессознательном состоянии был привезен из района деревни Нипса, второй с возможным переломом нижней конечности - из района Агнантия, а третий с ожогами - с базы городской пожарной службы. Александруполис, как отмечает портал, переживает вторую ночь, когда не хватает ни наземных сил, ни пожарной авиации.

В свою очередь Афинское Македонское агентство новостей также констатирует, что пожарные Греции не могут справиться с сильным лесным пожаром в пригороде Александруполиса, в превентивных целях эвакуированы более десятка деревень. Тушением пожара, вспыхнувшего 19 августа в районе Мелиа, занимаются 198 пожарных на 59 автомобилях, а также 10 пеших отрядов пожарных. В течение дня им помогала пожарная авиация, которая вновь приступит к работе в понедельник с рассвета.

Заместитель губернатора области Эврос Димитрис Петровиц сообщил, что "основные усилия по локализации возгорания сосредоточены в районе населенных пунктов Амфитрити, Дорико и Нипса, предпринимаются также действия по защите промышленной зоны Александруполиса".

По словам Петровица, "пожарных и жителей опять ждет трудная ночь, так как в этом районе дуют сильные ветры, которые затрудняют тушение пожара и создают повторные возгорания". Заместитель губернатора отметил, что находится на постоянной связи с министром по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Василисом Кикилиасом и руководством других ведомств для координации операций.

19 августа пожарные эвакуировали в безопасные места население местных деревень Агнантия, Антия, Аристино, Аэтохори, Дорико, Лутра, Нипса, Пефка. На следующий день была объявлена эвакуация жителей деревень Дорискос и Монастири в городок Ферес, а затем деревень Авантос, Амфитрити, Майстрос в Александруполис.