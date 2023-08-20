В Воронежской области выявили очаг сибирской язвы

На территории Панинского района до 16 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации

ТАСС, 20 августа. Очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе Воронежской области, власти региона ввели на территории района режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба администрации Панинского района.

"В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 №144-у и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 №193 введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Для населения района власти установили ряд ограничений: запрещены посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перегруппировка восприимчивых животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов. Запрещена охота на диких восприимчивых животных. Границы очага заболевания установлены, проведены мероприятия по его локализации и дезинфекции. 21 августа в районе начнут работать передвижные санитарно-ветеринарные пункты.

"Проведен исчерпывающий комплекс профилактических и эпидемиологических мероприятий в пределах участка распространения инфекции", - уточнили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле в правительстве Воронежской области и администрации района.