Восемь греческих пожарных пострадали в борьбе с огнем у Александруполиса

У пятерых диагностировали проблемы с дыханием

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Восемь греческих пожарных пострадали в борьбе с пожаром у города Александруполис. Об этом сообщает телеканал ERT-1.

По его словам, семь пожарных и доброволец, которые сражались с огнем в районе Александруполиса, доставлены в местную больницу. У пятерых диагностированы проблемы с дыханием, у одного - ранение нижней конечности, у другого - проблемы со зрением, еще один пострадавший получил ожог руки.

Ранее в воскресенье новостной портал pronews.gr. информировал о трех греческих пожарных, которые получили травмы и ожоги в борьбе с огнем. Александруполис, как отмечает портал, переживает вторую ночь, когда не хватает ни наземных сил, ни пожарной авиации.

В свою очередь ANA-MPA также констатирует, что пожарные Греции не могут справиться с сильным лесным пожаром в пригороде Александруполиса, в превентивных целях эвакуированы более десятка деревень. Тушением пожара, вспыхнувшего 19 августа в районе Мелиа, занимаются 198 пожарных на 59 автомобилях, а также 10 пеших отрядов пожарных. В течение дня им помогала пожарная авиация, которая вновь приступит к работе в понедельник на рассвете.

Заместитель губернатора области Эврос Димитрис Петровиц сообщил, что "основные усилия по локализации возгорания сосредоточены в районе населенных пунктов Амфитрити, Дорико и Нипса, предпринимаются также действия по защите промышленной зоны Александруполиса". По словам Петровица, "пожарных и жителей опять ждет трудная ночь, так как в этом районе дуют сильные ветры, которые затрудняют тушение пожара и создают повторные возгорания". Заместитель губернатора отметил, что постоянно находится на связи с министром по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Василисом Кикилиасом и руководством других ведомств для координации операций.

19 августа пожарные эвакуировали в безопасные места население местных деревень Агнантия, Антия, Аристино, Аэтохори, Дорико, Лутра, Нипса, Пефка. На следующий день была объявлена эвакуация жителей деревень Дорискос и Монастири в городок Ферес, а затем деревень Авантос, Амфитрити, Майстрос в Александруполис.