В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке в центре города

Полиция опрашивает очевидцев произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция в Ростове-на-Дону проводит проверку по сообщению о массовой драке в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Вечером [20 августа] в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Большая Садовая города Ростова-на-Дону. К моменту прибытия на место сотрудников отдела полиции №3 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону молодые люди, между которыми, со слов очевидцев, происходил конфликт, покинули место происшествия. С целью установления обстоятельств происшествия и личностей участников конфликта полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в Сети видеозаписи", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в ходе инцидента нет. "Телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация о массовой драке, также сообщалось о возможной стрельбе.