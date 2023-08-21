20 августа, 22:11

В торговом центре на востоке Москвы нашли тело новорожденного

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Следователи начали проверку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичные следователи начали проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденного в туалете одного из торговых центров на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Москве.

"Вечером 20 августа 2023 в санитарном узле в одном из торговых центров на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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© Информационное агентство ТАСС
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