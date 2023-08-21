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На севере Иркутской области вода в реке поднялась на 22 см выше критического уровня

В населенных пунктах дежурят спасатели

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Киренге в селе Казачинском на севере Иркутской области поднялся выше критического на 22 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В двух поселениях Казачинско-Ленского района подтоплено 14 приусадебных участков и 1 жилой дом.

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"По состоянию на 06:00 (01:00 мск) уровень Киренги в селе Казачинском составляет 272 см при критике 250 см. В населенном пункте подтоплено шесть приусадебных участков и один жилой дом. От эвакуации жильцы отказываются. В поселке Улькан уровень составляет 413 см при критической отметке 430 см. Подтоплений нет. В Нижнемартыново остаются подтопленными шесть приусадебных участков, в Кутиме - два", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах дежурят спасательные подразделения. Ведется круглосуточный мониторинг уровней реки.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области стала ухудшаться в воскресенье. Введен режим ЧС.

Казачинское - административный центр Казачинско-Ленского района. В селе проживают порядка 2,5 тыс. человек. 

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РоссияИркутская область
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