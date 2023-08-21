В японском городе Ацуги у зала игровых автоматов при пожаре сгорели не менее 100 машин

Информации о пострадавших не поступало, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 100 автомобилей сгорели в результате пожара, который произошел на многоуровневой парковке у зала игровых автоматов "патинко" в городе Ацуги в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, сначала загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на припаркованные поблизости машины. В результате пожар охватил практически весь второй этаж парковки.

На кадрах, снятых телеканалом со своего вертолета, был виден столб черного дыма, поднимающегося над зданием. На место происшествия направили 20 пожарных машин, на ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа. Сведений о пострадавших не поступало.