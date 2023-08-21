В Приморье число подтопленных домов сократилось до 50

В регионе нет отрезанных от дорог населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных жилых домов в Приморском крае после масштабного наводнения сократилось за выходные с 241 до 50, из них 36 многоквартирных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"Количество подтопленных многоквартирных домов на утро среды составляет 36, частных - 14. Также подтоплено 128 придомовых территорий в семи муниципальных округах. Все подтопленные многоквартирные дома находятся в Октябрьском районе", - уточнили в министерстве.

Отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в крае нет. В общей сложности на дорогах Приморского края остается 10 переливов дорог в четырех муниципальных округах. В 5 пунктах временного размещения находится 151 человек, в том числе 36 детей. При этом паводковая ситуация на реках края стабилизируется, на большинстве рек наблюдается преимущественно спад уровня воды.

Максимальное количество подтопленных домов в Приморье наблюдалось в начале прошлой недели. Их общее число превышало 5 тыс.

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.