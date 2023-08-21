В Гватемале во время выборов президента произошло нападение на избирательный участок

Злоумышленников задержали, пишет газета Prensa libre

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Избирательный участок в муниципалитете Миско в центральной части Гватемалы подвергся нападению за несколько часов до завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает местная газета Prensa libre.

По его данным, два человека бросили на территорию участка бутылки с зажигательной смесью, возгорание оперативно удалось потушить. Оба нападавших задержаны. Отмечается, что бюллетени для голосования не пострадали.

В Гватемале 20 августа открылось более 3,4 тыс. участков для голосования на выборах президента в центральноамериканской стране. На пост главы государства претендуют Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" и Бернардо Аревало от левоцентристского движения "Семя". В первом туре они получили 15,7% и 11,8% голосов соответственно.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.