В Хабаровском крае лесные пожары охватили 2,1 тыс. га

Всего в регионе зафиксировали 10 очагов возгорания

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров значительно сократилась в Хабаровском крае - до 2,1 тыс. га. Ситуацию с природными возгораниями помогли улучшить дожди и работа лесопожарных формирований, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Прошли дожди и отработала группировка - все это поспособствовало ликвидации огня на больших территориях", - сказали в министерстве. В ряде районов края отмечались ливни, местами сильные.

Сейчас в крае зарегистрировано 10 очагов на общей площади 2 146,5 га в Солнечном, имени Полины Осипенко, Ульчском районах. За прошедшие сути ликвидировано было три возгорания примерно на 2,9 тыс. га. На тушении сейчас задействовано 286 человек, привлечено 38 единиц техники и 6 воздушных судов. В начале прошлой недели огнем было охвачено более 134 тыс. га леса.

В крае введен режим ЧС из-за пожаров. Для стабилизации пожароопасной обстановки запрет на посещение лесов был продлен по 31 августа. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 758 пожаров на общей площади почти 906,5 тыс. га.