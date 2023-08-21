В Якутии стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

Как сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, пожароопасный сезон подходит к своему завершению

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами в Якутии стабилизировалась, основной пик горимости пройден, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"Ситуация в республике стабилизировалась, основной пик горимости пройден, пожароопасный сезон подходит к своему завершению, но все равно единичные пожары, возможно, будут появляться. Для этого сил и средств, сосредоточенных в республике, достаточно", - сказал он.

За прошедшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади 7 343 га и один ландшафтный пожар на площади 368 га. "Действуют 23 лесных пожара на общей площади, [пройденной огнем], 38 639 га. <…> Меры [по тушению] принимаются по 13 лесным пожарам на общей площади 25 450 га, из них локализовано 6 лесных пожаров на общей площади 10 722 га. Пожары локализованы: пять - в Олекминском и один - в Момском районе", - сказал замминистра.

К борьбе с огнем привлечены 363 сотрудника лесопожарных формирований и 2 единицы лесопожарной спецтехники. Задействовано 3 самолета Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, 6 вертолетов Ми-8 на тушении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе действует режим ЧС регионального уровня, также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.