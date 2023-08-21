21 августа, 01:39

Байден призвал американцев серьезно отнестись к шторму "Хилари"

Президент США отметил, что его администрация готова при необходимости предоставить дополнительную помощь в подготовке к чрезвычайной ситуации

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал сограждан серьезно отнестись к тропическому шторму "Хилари".

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"Сегодня я поговорил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом о предпринятых шагах по подготовке к чрезвычайной ситуации и о первых ответных мерах в связи с тропическим штормом "Хилари". Я продолжаю получать информацию об усилиях, направленных на повышение готовности, и о потенциальных последствиях шторма, включая наводнения. Моя администрация готова предоставить дополнительную помощь в случае необходимости. Я призываю людей отнестись к шторму серьезно и прислушиваться к [местным] властям", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении американского лидера.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Хилари" ранее ослаб до категории тропического шторма, тем не менее власти штата Калифорния ожидают рекордных ливней и наводнений в результате удара стихии. Ньюсом ввел в штате режим чрезвычайной ситуации и мобилизовал войска Национальной гвардии. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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