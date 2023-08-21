В одном из районов Приморья выявили птичий грипп

В очаге ввели карантин

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты государственной ветеринарной инспекции выявили вирус птичьего гриппа в Спасском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Очаг птичьего гриппа выявлен в болотистой местности Спасского района. В данный момент ситуация находится под контролем специалистов. В эпизоотическом очаге введен карантин. Личные подсобные хозяйства не попадают в пятикилометровую угрожаемую зону, поэтому домашняя птица изыматься не будет", - цитирует пресс-служба руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции Станислава Крушинского.

Птичий грипп - острая вирусная болезнь, которая поражает птиц и может передаваться от них человеку. Важной мерой по предупреждению распространения инфекции является широкое проведение противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию населения против гриппа, ликвидацию зараженного или подозрительного поголовья птицы, введение ветеринарно-карантинных мероприятий на птицефермах.