Жителям Хабаровска вынесли приговор за организацию нелегального канала миграции

Как сообщили в региональном УФСБ, за деньги осужденные изготавливали клиентам фиктивные документы о якобы имеющихся у иностранцев трудовых отношениях и наличии трудового стажа

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил условные сроки местным жителям за организацию незаконного канала миграции выходцев из стран СНГ, сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Приговором Железнодорожного районного суда города Хабаровска хабаровчане признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления и каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года", - говорится в распространенном релизе.

Фигуранты помогали гражданам стран СНГ с пребыванием на территории России. За деньги они изготавливали клиентам фиктивные документы, якобы свидетельствующие об имеющихся у иностранцев трудовых отношениях и наличии трудового стажа. Это в свою очередь давало им право принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо этого, они могли получать выплаты и само гражданство РФ в упрощенном порядке.

Уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) было возбуждено и расследовалось следователями ФСБ.