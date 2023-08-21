В Алтайском крае мужчина напал с ножом на водителя городского автобуса

Водителя госпитализировали

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Мужчина нанес ножевое ранение водителю автобуса в Барнауле. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в городскую больницу с колото-резаной раной госпитализирован <…> водитель маршрутного автобуса №65. <…> Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого (мужчину 1965 года рождения) и доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что в ходе конфликта, возникшего между водителем и пассажиром, водитель получил травму", - сказано в сообщении.

В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства по факту происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшего.