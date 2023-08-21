На севере Иркутской области количество подтопленных участков выросло вдвое

Вода в реке Киренга поднялась на 24 см выше критического уровня

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных приусадебных участков в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где выше критического поднялся уровень воды в реке Киренга, за 4 часа выросло вдвое - до 27. Также подтоплено четыре жилых дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 10:00 (05:00 мск) 21 августа уровень реки Киренги в селе Казачинском составляет 274 см при критическом уровне 250 см. Подтоплен 21 приусадебный участок и 1 жилой дом. В поселке Улькан уровень реки составляет 419 см при критическом 430 см. В деревне Нижнемартыново подтопленными остаются шесть участков, в селе Кутима - три жилых дома", - говорится в сообщении.

За 4 часа вода в реке прибыла на 2 см.

Население оповещают о складывающейся гидрологической обстановке. От эвакуации жители отказываются. В Казачинско-Ленском районе работает группировка спасателей.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области стала ухудшаться в воскресенье. В Казачинско-Ленском районе введен режим ЧС.