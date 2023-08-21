Минобороны РФ сообщило о подавлении средствами РЭБ украинского беспилотника

Как уточнили ведомстве, он потерпел крушение в Одинцовском районе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник, он потерпел крушение в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, пострадавших нет.