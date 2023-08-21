21 августа, 04:33,
обновлено 21 августа, 04:47
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подавлении средствами РЭБ украинского беспилотника

Как уточнили ведомстве, он потерпел крушение в Одинцовском районе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российскими средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник, он потерпел крушение в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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