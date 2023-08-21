В Турции 12 человек погибли в результате аварии с автобусом

Еще 19 пассажиров пострадали

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Не менее 12 граждан Турции погибли в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Йозгат в центральной части республики. Как сообщает агентство DHA, еще 19 пассажиров получили травмы и ранения.

Автобус следовал ночным рейсом из Сиваса в Стамбул. На одном из участков пути в районе населенного пункта Соргун водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан уточнил, что власти получили уведомление об аварии 20 августа в 23:52 (совпадает с мск). "К сожалению, произошло ДТП, сообщение о котором мы получили около 23:52. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, передаем соболезнования в связи с гибелью наших граждан", - сказал он.

На место аварии оперативно прибыли полиция, медики и жандармерия. Пострадавшие были доставлены в больницы Йозгата и города Соргун. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования произошедшего. Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.