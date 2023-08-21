В Туве нашли живым одного из трех человек, пропавших после опрокидывания лодки

Сотрудники МЧС продолжают поиски еще двоих

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Один из трех человек, пропавших после опрокидывания лодки на реке Большой Енисей в Туве, найден живым. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Вечером 19 августа на реке Большой Енисей перевернулась лодка, следовавшая в село Сыстыг-Хем Тоджинского района Тувы. В ней находились четыре человека. Один из них выплыл самостоятельно, трое других пропали. Для поисковых работ на место происшествия выехали два катера государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

"При поисковых работах на реке Большой Енисей найден один из трех пропавших без вести, при происшествии с маломерным судном. Мужчину обнаружили на острове реки, его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС продолжают поиски еще двух человек, выпавших из лодки.

"За время работ обследовано 25 километров реки, 7 островов", - сообщили в ведомстве.