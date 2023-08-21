21 августа, 05:29,
обновлено 21 августа, 05:42
Военная операция на Украине

Над Истринским районом средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

В Минобороны России сообщили, что это был БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Над территорией Истринского района средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Киев предпринял попытку атаки БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили в ведомстве.

Ранее в понедельник около 6:50 мск средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в Московской области. Как уточнили в Минобороны России, потеряв управление, он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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