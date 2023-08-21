Мэр Москвы заявил, что пострадавших при попытке атаки беспилотника нет

По словам Сергея Собянина, разрушений тоже нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал мэр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подавлении одного украинского беспилотного летающего аппарата в Рузском районе Московской области, а также об уничтожении еще одного беспилотника над территорией Истринского района в Подмосковье.