21 августа, 05:37,
обновлено 21 августа, 05:55
Военная операция на Украине

Мэр Москвы заявил, что пострадавших при попытке атаки беспилотника нет

Александр Рюмин/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Рюмин/ ТАСС

По словам Сергея Собянина, разрушений тоже нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал мэр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подавлении одного украинского беспилотного летающего аппарата в Рузском районе Московской области, а также об уничтожении еще одного беспилотника над территорией Истринского района в Подмосковье. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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