В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Синоптики ожидают, что ливни пройдут 22 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Амурской области из-за ливней, которые пройдут 22 августа. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение: 22 августа местами по области ожидаются сильные дожди, в отдельных центральных и южных районах сильные ливни, очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, дожди будут сопровождаться северо-восточным ветром до 10 м/с, при грозе - с порывами до 18 м/с. По шкале типового перечня Гидрометцентра России это явление считается опасным.

Ранее в Приамурье также прошли сильные дожди. В Белогорском округе 19 августа подтопило 39 частных домов, из которых 12 - нежилые. Частично пострадали местные и региональные дороги. Идут восстановительные работы. 20 августа в Завитинске прошел крупный град диаметром 21 мм. По информации амурского гидрометцентра, это явление наблюдается на территории области практически ежегодно.