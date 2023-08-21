21 августа, 06:47,
обновлено 21 августа, 07:50

В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями

© МЧС России

Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар охватил склад с лакокрасочными изделиями в Богородском, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Площадь пожара на складе составляет 3 тыс. кв. метров. Для тушения пожара в готовность приведен вертолет Московского авиационного центра с водосливным устройством", - сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, внутри находятся лакокрасочные изделия.

Огонь тушат более 80 человек и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Богородском горит склад, где находится производство лакокрасочных изделий. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м. Очаг пожара находится на втором этаже.  

Теги:
Россия
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