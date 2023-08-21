В Москве два диггера погибли после ливня

Остальных участников группы еще ищут

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после ливня, нашли в Москве-реке. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, всего в группе находилось до восьми человек, ведутся их поиски.

"Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пропавших в коллекторе подростки в возрасте 15 и 17 лет. По предварительным данным, вода во время ливня резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало. "Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник. Информация проверяется", - добавил представитель экстренных служб.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что в Москве в подземном коллекторе пропали без вести сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.

Накануне в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Столичный главк МЧС сообщал о штормовом предупреждении. Из-за сильного дождя были подтоплены несколько торговых центров, станция БКЛ "Марьина Роща" и дороги.