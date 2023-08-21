21 августа, 06:57
Военная операция на Украине

В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ газопровод получил повреждения

Перекрыто газоснабжение одного дома, сообщили в администрации городского округа

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник утром обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, поврежден газопровод, сообщили журналистам в администрации Новокаховского городского округа.

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"Утром 21 августа во время обстрела украинскими боевиками Новой Каховки поврежден газопровод в нежилом доме по ул. Садовая, 1. Специалисты Херсонгаза наложили бандаж. Перекрыто газоснабжение одного дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады РЭСа и Горгаза продолжают работать над устранением порывов на электролиниях и газопроводе, возникших ранее из-за украинских обстрелов.

"Водоканал на период выполнения ремонтных работ подвозил в Днепряны техническую и питьевую воду. По состоянию на 17:10 [воскресенья] специалисты РЭС подключили электроэнергию в Корсунке, Новых Лагерях, Песчаным, Днепряны. Работы по подключению газа перенесены на сегодня, 21 августа. Вечером 21:10 в результате обстрела загорелся сухостой в районе подстанции в Песчаном. Пожарный расчет новокаховской 6 ПСЧ ликвидировал возгорание. Площадь, пораженная огнем, - 100 га", - говорится в сообщении. 

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