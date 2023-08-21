21 августа, 06:57,
обновлено 21 августа, 07:13

Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области

Мужчину с сеченой раной госпитализировали

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате падения обломков сбитого в Московской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на садовый дом в городском округе Истра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ (садовое некоммерческое товарищество - прим. ТАСС) "Дорожник" в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", - написал он.

Как уточнила глава городского округа Истра Татьяна Витушева, раны от выбитых стекол получили два местных жителя - мужчина 56 лет и женщина 77 лет. "Мужчина с сеченой раной госпитализирован в Истринскую больницу, угрозы жизни и здоровья нет, женщина от госпитализации отказалась. В настоящее время экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия", - написала она в своем Telegram-канале.

Она также обратилась к жителям муниципального образования с просьбой не публиковать кадры работы систем ПВО. 

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Воробьев, Андрей Юрьевич
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